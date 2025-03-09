Путин, контакты с пришельцами и конец света. Как предсказания Ванги взбудоражили Запад на несколько десятилетий позже, чем Россию?

Николай Зарубин

Согласен с вами и ММ. Я тоже очень давно (мне 67) наблюдаю за предсказаниями Ванги. И конечно давно убежден в ее феномене. Все о чем я читал и слышал в молодости сбылось и сбывается. Молодежь смеется, но на то она и молодежь. Ванга предсказывала о приходе черного президента и что 45-й будет последним. Я часто друзьям об этом говорил. Но когда выбрали Байдена, мне мои друзья напомнили о моем "трёпе". Я конечно тоже обломался. Но потом понял, что Ванга не считала по арифметическому счету а говорила о 45-м как человеке. Я воспрял, и начал спорить с друзьями, что снова выберут Трампа. Конечно тогда все громко смеялись и даже еще в 2024 году спорили со мной на коньяк, хотя уже Трамп набирал обороты. Сейчас я пью дорогой коньяк от друзей ))))) Ждемс развал Евросоюза)))