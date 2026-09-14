Медведково
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Медведково

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Юные читатели библиотеки №54 на Широкой мастерили осенние поделки

В библиотеке №54 на Широкой улице прошло очередное занятие рукодельной мастерской. На этот раз ребята создавали поделку «Славная осень!».

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