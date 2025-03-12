Захватившие заложников в пассажирском поезде боевики убили 10 человек

По данным правительства и железнодорожных чиновников, боевики-сепаратисты в Пакистане убили по меньшей мере 10 человек после захвата поезда, перевозившего сотни пассажиров, в юго-западной провинции Белуджистан во вторник.
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