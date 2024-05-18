Военнослужащие ВТА наградили участников военно-спортивной игры «Орлёнок»

В течении трех дней ребята соревновались в знаниях, умениях и навыках по ОБЖ, основам военной службы и прикладной физической подготовке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Калининградской области расчеты ракетных комплексов «Бастион» Балтийского флота отработали уничтожение надводных целей
- Ансамбль «Морпехи России» Тихоокеанского флота совершает гастрольный тур в зоне СВО
- Расчет ТОС-1А «Солнцепек» Южной группировки войск уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ в зоне СВО
Свежие комментарии