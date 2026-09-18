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Царьград

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Западно-Сибирская ТЭЦ вложила 2 млрд рублей в подготовку к зиме

Западно-Сибирская ТЭЦ вложила 2 млрд рублей в подготовку к зиме

Западно-Сибирская ТЭЦ, входящая в состав ЕВРАЗа, приступила к отопительному сезону 2026–2027 годов. Станция начала обеспечивать теплом жилой фонд и социальные учреждения двух районов Новокузнецка — Заводского и Новоильинского.

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