Западно-Сибирская ТЭЦ вложила 2 млрд рублей в подготовку к зиме

Западно-Сибирская ТЭЦ, входящая в состав ЕВРАЗа, приступила к отопительному сезону 2026–2027 годов. Станция начала обеспечивать теплом жилой фонд и социальные учреждения двух районов Новокузнецка — Заводского и Новоильинского.
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