В РОССИИ НАЧАЛОСЬ СТИХИЙНОЕ СОЗДАНИЕ НАРОДНЫХ ДРУЖИН. ФОТО: FREE WIND 2014/SHUTTERSTOCK ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Устал народ ждать милости и защиты от власти на местах: на волне антимигрантского настроения тут и там возникают народные дружины для защиты русских от произвола приезжих.
"В ФСБ НАПРЯГЛИСЬ?": РУССКИЙ БУНТ ВЫХОДИТ НА УЛИЦЫ ДАТЬ ОТПОР МИГРАНТАМ
Комментарии
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Samarium
А что это они напряглись??? Разве ФСБ и другие силовые структуры России не с российским народом и не призваны защищать его интересы???
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1 д.
N
Nata
Необходимо, пока не навели порядок среди уже приехавших в страну, закрыть въезд другим. Наведете порядок, появиться необходимость в в специалистах - проведете конкурс среди работодателей и по оформлению с их стороны документов и оплате в бюджет, разрешить въезд отобранным. А то превратили страну в проходной двор для всякого рода не желательных и уголовных элементов.
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1 д.
Александр Третьяк
Нужно навести порядок с мигрантами тогда и дружины не нужны
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20 час.
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