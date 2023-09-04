"В ФСБ НАПРЯГЛИСЬ?": РУССКИЙ БУНТ ВЫХОДИТ НА УЛИЦЫ ДАТЬ ОТПОР МИГРАНТАМ

А что это они напряглись??? Разве ФСБ и другие силовые структуры России не с российским народом и не призваны защищать его интересы???

N

Nata

Необходимо, пока не навели порядок среди уже приехавших в страну, закрыть въезд другим. Наведете порядок, появиться необходимость в в специалистах - проведете конкурс среди работодателей и по оформлению с их стороны документов и оплате в бюджет, разрешить въезд отобранным. А то превратили страну в проходной двор для всякого рода не желательных и уголовных элементов.