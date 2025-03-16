Хуситы сообщили о 23 погибших в результате воздушных ударов США по Йемену

Не меньше 23 человек погибли в результате воздушных ударов США по Йемену, еще 13 были ранены, заявило управляющее севером страны шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) 16 марта в своем телеканале Al Masirah.
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