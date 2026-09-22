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Автомобилист сбил двухлетнего ребенка на пешеходном переходе в Омске

Автомобилист сбил двухлетнего ребенка на пешеходном переходе в Омске

max.ru/Прокуратура Омской области Мужчина за рулем машины Mitsubishi Outlander сбил двухлетнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе в Омске.

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