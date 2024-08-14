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Царьград

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В ФРГ выдали ордер на арест украинца "Владимира З." за подрыв "Северных потоков"

В ФРГ выдали ордер на арест украинца "Владимира З." за подрыв "Северных потоков"

Инструктора по дайвингу подозревают в причастности к диверсии на газопроводах.В деле о подрыве газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", случившемся в сентябре 2022 года, появился конкретный подозреваемый.

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