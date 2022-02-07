Бизнес-диалог ЕЭК и предпринимателей на пространстве ЕАЭС

Консолидация. Развитие. Сила Одной из устоявшихся форм взаимодействия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с предпринимательским сообществом государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стали регулярные заседания Бизнес–диалога.
Консолидация. Развитие. Сила Одной из устоявшихся форм взаимодействия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с предпринимательским сообществом государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стали регулярные заседания Бизнес–диалога.
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