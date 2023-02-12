Депутат Хамзаев предложил ввести уголовное наказание за оскорбление Героев России

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Султан Хамзаев указал на тот факт, что правительству следует утвердить уголовное наказание для тех, кто позволяет себе прилюдно совершать оскорбительные действия по отношению к Героям России.
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Султан Хамзаев указал на тот факт, что правительству следует утвердить уголовное наказание для тех, кто позволяет себе прилюдно совершать оскорбительные действия по отношению к Героям России.
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