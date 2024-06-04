Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подал в Горизбирком документы о выдвижении кандидатом на выборы губернатора города, следует из видео, распространенного пресс-службой его администрации.
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