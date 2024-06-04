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  • Семен Борисов
    Неужели в Питере кроме Беглова нет достойных людей???Питерцы нормальные - вы где?Или вас кто-то бешеный покусал???Беглов подал доку...
  • Hlsvj8w2jK dA4R1VZ1d
    Не выбирайте Беглова.Совершенно не подходит для такого города как Петербург.Никакой, слабый и не перспективный челове...Беглов подал доку...
  • Silver Kont
    Мораль сей басни такова - никогда не голосуйте за выдвиженцев от педросов, артистов и бывших спортсменов, выдвигаемых...ЕР выдвинула Бегл...

Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подал в Горизбирком документы о выдвижении кандидатом на выборы губернатора города, следует из видео, распространенного пресс-службой его администрации.

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Комментарии
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Hlsvj8w2jK dA4R1VZ1d
Не выбирайте Беглова.Совершенно не подходит для такого города как Петербург.Никакой, слабый и не перспективный человек. Внешне выглядит недалеким лопушком
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17 час.
Семен Борисов
Неужели в Питере кроме Беглова нет достойных людей???Питерцы нормальные - вы где?Или вас кто-то бешеный покусал???
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16 час.

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