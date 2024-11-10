Актриса Кудрявцева призвала оставить в покое Дурова на фоне раздачи его спермы

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала в своем Telegram-канале на новость о том, что одна из московских клиник предлагает женщинам бесплатно пройти процедуру ЭКО с использованием донорской спермы от якобы Павла Дурова.
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