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Актриса Кудрявцева призвала оставить в покое Дурова на фоне раздачи его спермы

Актриса Кудрявцева призвала оставить в покое Дурова на фоне раздачи его спермы

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала в своем Telegram-канале на новость о том, что одна из московских клиник предлагает женщинам бесплатно пройти процедуру ЭКО с использованием донорской спермы от якобы Павла Дурова.

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