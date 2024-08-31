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Царьград

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В Перми эвакуировали ТЦ «iMALL Эспланада»

В Перми эвакуировали ТЦ «iMALL Эспланада»

На место прибыли пожарные и бригады скорой помощи.30 августа днем посетители и сотрудники торгово-развлекательного центра «iMALL Эспланада» были эвакуированы из-за сработавшей пожарной сигнализации.

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