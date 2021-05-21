Российские миротворцы продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

За истекшую неделю в зоне ответственности миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено.

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