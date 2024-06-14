Акция «Вихрь вкусов» на смотровой площадке PANORAMA360

На 89-м этаже Башни «Федерация-Восток» находится самая высокая фабрика мороженого* «Чистая Линия». Здесь гости могут познакомиться с этапами производства любимого замороженного десерта и принять участие в безлимитной дегустации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии