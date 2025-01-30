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Госдума разрабатывает поправки, которые позволят заемщикам не возвращать кредиты

Госдума разрабатывает поправки, которые позволят заемщикам не возвращать кредиты

Госдума разрабатывает поправки, которые позволят заемщикам не возвращать кредиты, если они стали жертвами мошенников, а банк или микрофинансовая организация не соблюли необходимые антимошеннические процедуры, и мошенничество подтверждено уголовным делом.

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