Госдума разрабатывает поправки, которые позволят заемщикам не возвращать кредиты, если они стали жертвами мошенников, а банк или микрофинансовая организация не соблюли необходимые антимошеннические процедуры, и мошенничество подтверждено уголовным делом.
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