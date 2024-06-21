Фастову назначили первым замглавы Минсельхоза

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Кабмин РФ назначил Елену Фастову первым заместителем министра сельского хозяйства РФ и Ксению Шевелкину заместителем министра сельского хозяйства РФ, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии