Почему Трамп публично отказался считать Зеленского договороспособным и как это повлияет на дальнейшую поддержку Украины? Каковы реальные причины восстановления Starlink, если Белый дом всё же саботирует помощь Киеву? Реально ли России за 30 дней нанести удар 1000 ракетами по энергетике Украины и оставить города без света на 90%? И почему запасы ракет Patriot у Украины Читать далее: https://govorit.