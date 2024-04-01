Оно будет напрямую подчиняться президенту, пишет газета «Ведомости». В России может быть создано особое ведомство, которое будет отвечать за межнациональную и миграционную политику.
В России может появиться спецведомство по делам мигрантов
Комментарии
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Betahon
Начинать надо с приведения к соответствию миграционного законодательства. Далее на основе Межведомственной комиссии сформировать структуру Комиссии по направлениям деятельности: репатрианты, мигранты, межрегиональное развитие. Комиссия должна обладать особыми полномочиями и правом проведения оперативно-розыскной работы.
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