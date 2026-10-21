© Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look PressДва плана Европы по урегулированию ситуации на Украине, о которых сообщала газета Financial Times, являются неприемлемыми для России.
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