Главная премьера этой осени — крутое реалити ФУТБОЛ-ШОУ!

Звёздные наставники собрали дружные команды мальчиков и девочек для участия в захватывающем и крутом реалити-шоу! Ребят ждут интересные испытания, живые эмоции и настоящие переживания! Новое реалити подарит зрителям отличное настроение, встречу с любимыми звёздами молодого поколения и яркие впечатления! Проект воспитывает чемпионский характер, учит быть сплочёнными и дружными.