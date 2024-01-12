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Закон, порядок, государство

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"Колючий канат злости": 3 знака свяжет жесткая паутина боли с 12 по 15 января

"Колючий канат злости": 3 знака свяжет жесткая паутина боли с 12 по 15 января

Астрологический прогноз с 12 по 15 января предвещает непростой период для некоторых знаков зодиака. Под влиянием астрального события, названного "Колючий канат злости", три представителя созвездий окажутся в жесткой паутине боли и испытаний.

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