"Колючий канат злости": 3 знака свяжет жесткая паутина боли с 12 по 15 января

Астрологический прогноз с 12 по 15 января предвещает непростой период для некоторых знаков зодиака. Под влиянием астрального события, названного "Колючий канат злости", три представителя созвездий окажутся в жесткой паутине боли и испытаний.
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