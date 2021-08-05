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Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с 170-летием Железнодорожных войск

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с 170-летием Железнодорожных войск

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что железнодорожные войска, успешно осваивая новые виды вооружения и военной техники, вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.

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