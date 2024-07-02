Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Минобороны показало удар «Искандеров» по самолетам ВСУ под Полтавой

Минобороны показало удар «Искандеров» по самолетам ВСУ под Полтавой

Комплексы «Искандер-М» нанесли групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме Миргород под Полтавой - уничтожены пять действующих и повреждены два находящихся на ремонте многоцелевых истребителя Су-27.

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