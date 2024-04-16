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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джанан Муса интересен клубам НБА

По словам игрока «Реала», он контактирует с клубами североамериканской лиги. «Мы контактируем, но сейчас я сосредоточен на успешном завершении сезона с «Реалом», мы нацелены на титулы.

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