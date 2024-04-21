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Армения готовится сделать Турции ключевую уступку

Армения готовится сделать Турции ключевую уступку

В Ереване началась подготовка к пересмотру одного из самых священных представлений об армянской истории и армянской нации в целом – отношению к геноциду, устроенному более ста лет назад Османской империей.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Это первый шаг, следующий шаг будет обвинение в геноциде России, вместо Турции.
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