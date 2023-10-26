Южный квест: продолжит ли «Краснодар» беспроигрышную серию

В предстоящем 13-м туре чемпионата России по футболу лидеру чемпионата «Краснодару» предстоит один из самых сложных выездов этой осени — московский ЦСКА попытается нанести «быкам» первое поражение в нынешнем розыгрыше РПЛ.
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