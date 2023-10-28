Минздрав сектора Газа: число погибших из-за атак Израиля превысило 7 700 человек

Количество погибших в результате атак Израиля превысило в секторе Газа 7 700 человек. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступили в министерстве здравоохранения палестинского анклава.
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