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Держали в подвале. Наемники ВСУ из Грузии и Польши взяли в плен мирного жителя Курска

Держали в подвале. Наемники ВСУ из Грузии и Польши взяли в плен мирного жителя Курска

Подробности рассказал сосед пропавшего мужчины.В селе Черкасское Поречное Курской области наемники из Грузии и Польши взяли в плен мирного жителя, следившего за хозяйством.

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