Ямальчанин ради денег на алкоголь избил соседку

На Ямале под суд пойдет житель села Восяхово Шурышкарского района. По данным следствия, в январе 2024 года в местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поискать спиртное в 5 часов утра.
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