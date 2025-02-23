Культуромания
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Культуромания

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Фильм «Анора» получил три награды на Independent Spirit Awards

Фильм «Анора» получил три награды на Independent Spirit Awards

На Independent Spirit Awards три награды получил фильм американского режиссера Шона Бэйкера «Анора». Лента одержала победу в номинациях «Лучший фильм», «Лучшее исполнение главной роли», «Лучший режиссер».

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