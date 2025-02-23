Фильм «Анора» получил три награды на Independent Spirit Awards

На Independent Spirit Awards три награды получил фильм американского режиссера Шона Бэйкера «Анора». Лента одержала победу в номинациях «Лучший фильм», «Лучшее исполнение главной роли», «Лучший режиссер».
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