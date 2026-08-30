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Хакеры готовят мощный удар по полумиллиону швейцарских компаний

Хакеры готовят мощный удар по полумиллиону швейцарских компаний

Швейцарские эксперты по управлению активами забили тревогу в связи с планами властей запустить общефедеральную базу данных конечных собственников бизнеса.

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