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Жоан Лапорта: «Месси – лучший игрок в истории «Барсы». Он знает, что здесь всегда будет его дом»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о Лионеле Месси. – Пике смог попрощаться с «Барселоной» на «Камп Ноу», а Месси – нет.

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