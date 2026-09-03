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Нижегородская правда

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Аналитик Солдатенкова уточнила, что цифровой рубль не является новой валютой

Аналитик Солдатенкова уточнила, что цифровой рубль не является новой валютой

1 сентября в России началось массовое использование цифрового рубля — третьей формы национальной валюты, помимо наличных и безналичных средств.

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