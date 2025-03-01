Пожаром на Курляндской улице, в котором погиб мужчина, заинтересовалась прокуратура

Возгорание случилось вечером 28 февраля Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга устанавливает причины возгорания в помещениях зданиях по Курляндской улице, рассказали в пресс-службе ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии