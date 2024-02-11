«Кольцо закрывается»: ВС РФ разносят резервы Сырского, пытающиеся войти в Авдеевку: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 11 февраля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 11 февраля 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Авдеевском направлении: ВС России еще сильнее приблизились к рассечению группировки врага в городе, продвинувшись до улицы Чистякова и взяв под контроль квартал на улице Донецкая.