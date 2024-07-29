Украинский беспилотник был сбит над Курской областью

На территории Российской Федерации продолжаются столкновения с украинскими беспилотниками (БПЛА). За последние несколько дней в нескольких регионах страны были зафиксированы случаи их поражения системами ПВО.
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