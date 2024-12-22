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Квартира, дом, дача

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Почему в Америке до сих пор используют гвозди, а не саморезы? Раскрываю секрет

Почему в Америке до сих пор используют гвозди, а не саморезы? Раскрываю секрет

В Америке много удивительных вещей: от крокодилов во Флориде, разгуливающих по газону у дома, до гвоздей.

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Комментарии
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Виктор Луговой
&quot; такая сила тока считается более безопасной для людей.&quot; Стоп... &quot;100-127 вольт&quot; - это напряжение, а не сила тока. А вот сила тока у нас, по закону Ома, - это выражение напряжения через сопротивление. А сопротивление человеческого тела сильно болтается даже у одного и того же человека, - в зависимости от сезона, рациона, психофизиологического состояния и т.д., - а уж у разных человеков оно тем более с сильнейшим разбросом. Одного убивает с тридцати вольт током сто миллиампер через тело, а другой спокойно ковыряется в щите на 360 вольт без резиновых там перчаток и галош, имея через себя один миллиампер. Аффтар, - аккуратнее, плиз.
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17 час.
Владимир Аверков
я понял,автор....амеры не в состоянии даже понять,в какую сторону и как закрутить саморез...который гораздо удобнее,так как позволяет сделать конструкцию.которую можно потом разобрать и опять собрать.....чего с гвоздями сделать не удастся без потери внешнего вида и прочности...
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17 час.
Рамиль Кавеев
либераст писал знаток чуждого нам менталитета негибкие они, закостенелые
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16 час.

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