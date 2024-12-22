Почему в Америке до сих пор используют гвозди, а не саморезы? Раскрываю секрет

Виктор Луговой

" такая сила тока считается более безопасной для людей." Стоп... "100-127 вольт" - это напряжение, а не сила тока. А вот сила тока у нас, по закону Ома, - это выражение напряжения через сопротивление. А сопротивление человеческого тела сильно болтается даже у одного и того же человека, - в зависимости от сезона, рациона, психофизиологического состояния и т.д., - а уж у разных человеков оно тем более с сильнейшим разбросом. Одного убивает с тридцати вольт током сто миллиампер через тело, а другой спокойно ковыряется в щите на 360 вольт без резиновых там перчаток и галош, имея через себя один миллиампер. Аффтар, - аккуратнее, плиз.