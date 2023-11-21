Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Более 725 млн поездок совершили пассажиры на МЦД за четыре года На Московских центральных диаметрах (МЦД) пассажиры совершили более 725 млн поездок за четыре года, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
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