Носят ли японки нижнее белье под кимоно?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Все очень сильно зависит от ситуации, которой могут быть погода на улице, личные предпочтения человека, его степень знакомства с традиционной японской одеждой и просто конкретный случай – наличие под рукой той или иной вещи в данный момент.