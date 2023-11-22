Высококачественная модель генерации изображений из текста от Google. Лучше работает с цветами Перейти Метки: Imagen, Phenaki, WOW, Генерация Задача Создать изображения По материалам: neurolist.
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Высококачественная модель генерации изображений из текста от Google. Лучше работает с цветами Перейти Метки: Imagen, Phenaki, WOW, Генерация Задача Создать изображения По материалам: neurolist.