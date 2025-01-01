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1 января 2025 года жителей Приднестровья ждут холодные квартиры и полевые кухни

1 января 2025 года жителей Приднестровья ждут холодные квартиры и полевые кухни

Депутат Сафонов: «Без российского газа ПМР продержится 50 дней».В Приднестровской молдавской республике (ПМР) введено чрезвычайное экономическое положение в связи с возможным прекращением поставок газа.

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Комментарии
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АЩ
Алексей Щербаков
Щербаков А.П.                                                                                                                   Вот и необходимо срочно освобождать Одесскую область, чтобы обеспечить функционирование границы ПМР с Россией.
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13 час.
Михалыч
Только нужно отвоевать все Причерноморье - спасем Приднестровье и оставим окраину без портов. Наверное важнее стратегии сейчас нет. Время пошло...
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12 час.
W
Walery
Молдавия как народ сами избрали Санду президентом...  теперь терпеть в кайф все проблемы и испытания, да!
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6 час.

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