1 января 2025 года жителей Приднестровья ждут холодные квартиры и полевые кухни

АЩ Алексей Щербаков Щербаков А.П. Вот и необходимо срочно освобождать Одесскую область, чтобы обеспечить функционирование границы ПМР с Россией.

Михалыч Только нужно отвоевать все Причерноморье - спасем Приднестровье и оставим окраину без портов. Наверное важнее стратегии сейчас нет. Время пошло...