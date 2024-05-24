"Дело генералов" или новый 1937

Fuckyouall

И сколько ещё таких "свадебных генералов" в красивых мундирах тихо и бесполезно сидят по своим непыльным кабинетам на неслабых окладах и откатах!?... Лично для меня показателем эффективности всего этого "большого шмона" будет хотя бы(!) один(!) снесённый на Днепре мост!... Хотя бы через месяц!... А лучше - через неделю... Уже 2 года этого жду!!!... Всё остальное - мышиная возня под ковром!... 🤕✌️💯💥⭐