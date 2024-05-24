Отдельно хотелось бы высказаться по поводу "нового 1937 года" в отношении высших военных чинов и вообще коррупции.
"Дело генералов" или новый 1937
Комментарии
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Anna
Да,рожи и фигуры ,которые очень далеки от спорта ( ха-ха - это не про них!).
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1 час.
Виктор Галкин
37 ? Уже всё их родственники лес валили бы
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26 мин.
Fuckyouall
И сколько ещё таких "свадебных генералов" в красивых мундирах тихо и бесполезно сидят по своим непыльным кабинетам на неслабых окладах и откатах!?... Лично для меня показателем эффективности всего этого "большого шмона" будет хотя бы(!) один(!) снесённый на Днепре мост!... Хотя бы через месяц!... А лучше - через неделю... Уже 2 года этого жду!!!... Всё остальное - мышиная возня под ковром!... 🤕✌️💯💥⭐
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17 мин.
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