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  • Fuckyouall
    И сколько ещё таких "свадебных генералов" в красивых мундирах тихо и бесполезно сидят по своим непыльным кабинетам на..."Дело генералов" ...
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    37 ? Уже всё их родственники лес валили бы"Дело генералов" ...

"Дело генералов" или новый 1937

"Дело генералов" или новый 1937

Отдельно хотелось бы высказаться по поводу "нового 1937 года" в отношении высших военных чинов и вообще коррупции.

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Комментарии
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Anna
Да,рожи и фигуры ,которые очень далеки от спорта ( ха-ха - это не про них!).
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1 час.
Виктор Галкин
37 ? Уже всё их родственники лес валили бы
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26 мин.
Fuckyouall
И сколько ещё таких &quot;свадебных генералов&quot; в красивых мундирах тихо и бесполезно сидят по своим непыльным кабинетам на неслабых окладах и откатах!?... Лично для меня показателем эффективности всего этого &quot;большого шмона&quot; будет хотя бы(!) один(!) снесённый на Днепре мост!... Хотя бы через месяц!... А лучше - через неделю... Уже 2 года этого жду!!!... Всё остальное - мышиная возня под ковром!... 🤕✌️💯💥⭐
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17 мин.

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