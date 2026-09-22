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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Буше об 1:5 от «Торпедо»: «У нас половина команды травмирована. Но дело не только в повреждениях – есть и другие причины. Игра не сложилась с самого начала»

Главный тренер « Авангарда » Ги Буше после матча с «Торпедо» (1:5) высказался о ситуации с травмами. – Что можете сказать по матчу? – Мне особо нечего сказать об игре.

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