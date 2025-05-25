Армия России продолжает прорыв к Константиновке, ворвавшись в Яблоновку и Попов Яр (КАРТА)

Армия России продолжает прорыв к Константиновке, ворвавшись в Яблоновку и Попов Яр. «Русские существенно продвинулись в районе Попова Яра и закрепились в южной части Яблоновки», — признают и украинские военные аналитики.
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