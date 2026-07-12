Политика как она есть

Если верна формула «о мертвых либо хорошо, либо ничего», то смерть признанного в нашей стране террористом и экстремистом американского сенатора Линдси Грэма* (признан в РФ террорисиом и экстремистом) должна быть встречена в нашей стране оглушительным молчанием.