Если верна формула «о мертвых либо хорошо, либо ничего», то смерть признанного в нашей стране террористом и экстремистом американского сенатора Линдси Грэма* (признан в РФ террорисиом и экстремистом) должна быть встречена в нашей стране оглушительным молчанием.
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