Политика как он...
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Политика как она есть

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Грэм* умер, но дело его живет: что изменит смерть главного русофоба Америки

Грэм* умер, но дело его живет: что изменит смерть главного русофоба Америки

Если верна формула «о мертвых либо хорошо, либо ничего», то смерть признанного в нашей стране террористом и экстремистом американского сенатора Линдси Грэма* (признан в РФ террорисиом и экстремистом) должна быть встречена в нашей стране оглушительным молчанием.

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