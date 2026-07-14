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Мода и Шоу-бизнес

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Дмитрий Колдун опубликовал редкое фото с супругой и повзрослевшими детьми

Дмитрий Колдун опубликовал редкое фото с супругой и повзрослевшими детьми

Певец Дмитрий Колдун порадовал поклонников семейными кадрами с отдыха. Артист рассказал, что проводит отпуск в Турции и опубликовал на своей странице в запрещённой социальной сети редкое фото с женой Викторией Хамицкой и повзрослевшими детьми.

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