Дмитрий Колдун опубликовал редкое фото с супругой и повзрослевшими детьми

Певец Дмитрий Колдун порадовал поклонников семейными кадрами с отдыха. Артист рассказал, что проводит отпуск в Турции и опубликовал на своей странице в запрещённой социальной сети редкое фото с женой Викторией Хамицкой и повзрослевшими детьми.
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