Дмитрий Колдун опубликовал редкое фото с супругой и повзрослевшими детьми

Певец Дмитрий Колдун порадовал поклонников семейными кадрами с отдыха. Артист рассказал, что проводит отпуск в Турции и опубликовал на своей странице в запрещённой социальной сети редкое фото с женой Викторией Хамицкой и повзрослевшими детьми.