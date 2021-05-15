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В Пермском крае местный житель на длительное время лишен свободы за серию преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы

В Пермском крае местный житель на длительное время лишен свободы за серию преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы

Собранные Чернушинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему жителю Пермского края.

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