В Пермском крае местный житель на длительное время лишен свободы за серию преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы

Собранные Чернушинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему жителю Пермского края.
Собранные Чернушинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему жителю Пермского края.
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