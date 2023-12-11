Российские спортсмены могут принять участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе

Исполнительный комитет МОК предоставит разрешение российским и белорусским спортсменам, которые смогли отобраться в квалификации в своих видах спорта, участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.
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